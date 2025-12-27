Udinese - Lazio | Cataldi ammonito, Karlstrom no: la spiegazione dell'arbitro
Due situazioni analoghe, ma interpretate diversamente dall'arbitro Andrea Colombo. Al 6' minuto della sfida tra Udinese e Lazio, Cataldi è stato ammonito dall'arbitro Colombo per aver fermato Piotrowski a settanta metri dalla porta biancoceleste.
Successivamente, Cancellieri viene steso da Karlstrom dopo essersene andato con un colpo di classe e mentre era diretto verso la porta friulana. Qui, però, nessuna ammonizione. I calciatori biancocelesti hanno invocato il giallo, ma il direttore di gara è rimasto irremovibile sulla sua scelta.
Durante un'interruzione di gioco, le telecamere hanno ripreso Vecino mentre chiedeva spiegazioni all'arbitro in merito ai due giudizi diversi su due situazioni così simili. L'arbitro Colombo ha spiegato così la scelta: "Cataldi l'ha inseguito, lui (Karlstrom, ndr) no".