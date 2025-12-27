DIRETTA - Udinese - Lazio 0-0, Zaniolo pericoloso
Serie A Enilive | 17ª giornata
Sabato 27 dicembre 2025, ore 18:00
Bluenergy Stadium, Udine
UDINESE - LAZIO 0-0
UDINESE (3-5-2): Padelli; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Bertola; Zaniolo, Davis. A disp.: Nunziante, Sava, Lovric, Zarraga, Gueye, Kamara, Palma, Buksa, Ehizibue, Camara, Miller. All.: Runjaic
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Belahyane, Cataldi, Vecino; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Patric, Pedro, Castellanos, Tavares, Isaksen, Provstgaard, Lazzari, Sana Fernandes, Farcomeni. All.: Sarri.
Arbitro: Colombo; Assistenti: Baccini - Fontemurato; IV Uomo: Ayroldi; VAR: Gariglio; AVAR: Chiffi.
Ammoniti: 13' Zaniolo (U), 14' Cataldi (L)
PRIMO TEMPO
31' Brivido per la Lazio, Udinese aggressiva che riconquista palla nella trequarti e va al tiro. La palla finisce, fortunatamente, sul fondo.
28' Pellegrini perde palla in uscita, Karlstrom ne approfitta e permette all'Udinese di arrivare di nuovo alla conclusione, questa volta con Bertola che non centra la porta.
26' Conclusione di Zaniolo, ma c'è la deviazione di Belahyane che regala un angolo all'Udinese.
25' Ekkelenkamp alza per Solet, Provedel allontana con i pugni.
20' Angolo per la Lazio. Corner corto di Zaccagni per il traversone basso di Pellegrini che viene respinto dalla difesa bianconera.
17' Zanoli commette fallo su Zaccagni, la Lazio conquista la punizione e protesta per il giallo mancato.
15' Gila, in protezione di palla, commette un fallo fuori dal terreno di gioco su Davis. L'arbitro assegna la punizione all'Udinese.
14' Ammonito Cataldi per un fallo su Piotrowski.
13' Zaniolo è il primo ammonito del match, per proteste.
13' Vecino alla battuta, pesca Zaccagni che prova la conclusione in rovesciata ma la difesa respinge.
12 Gila subisce fallo da Davis, la Lazio conquista un calcio di punizione.
11' Gran passaggio di Noslin per Cancellieri che però perde il duello con l'avversario e l'Udinese riconquista palla.
8' Cataldi in verticale per Noslin che prova la conclusione, la palla colpisce il palo e finisce sul fondo.
6' Udinese in attacco, Zanoli da solo si accentra e tira ma non trova compagni in supporto. Riparte la Lazio.
1' Chiamato subito in causa Provedel, sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto dai friulani. La squadra di Runjaic è partita forte.
1' È l'Udinese a manovrare il primo pallone e guadagna subito un calcio d'angolo.
1' Fischia l'arbitro: inizia la sfida!
AGGIORNAMENTO ORE 17:48 - Riscaldamento terminato, le squadre sono rientrate negli spogliatoi. Si avvicina il calcio d'inizio.
AGGIORNAMENTO ORE 17:30 - Le squadre sono in campo per il consueto riscaldamento pre partita.
Buon pomeriggio amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Udinese - Lazio, gara valida per la diciassettesima giornata di Serie A. Appuntamento alle 18:00 col calcio d’inizio.
