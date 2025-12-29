Calciomercato Lazio | Sfida con la Fiorentina: occhi anche su Brescianini
29.12.2025 17:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Lazio e Fiorentina si muovono sugli stessi obiettivi. Entrambe le squadre guardano in casa Atalanta per il prossimo mercato di gennaio, che la società biancoceleste avrà totalmente sbloccato dopo lo stop di quest'estate.
Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di SkySport, i due club avrebbero chiesto informazioni sia per Samardzic che per Brescianini. L'interesse da Formello è noto; quello della Viola, in piena corsa salvezza, è nuovo.
Sul centrocampista, che in nerazzurro trova poco spazio, era piombato anche il Cagliari. Fin qui ha messo a referto un gol in undici presenze stagionali.
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.