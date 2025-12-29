Calciomercato Lazio | Più opzioni per Mandas: Torino e Verona su di lui
CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Il futuro di Christos Mandas è sempre più lontano da Roma. Il portiere della Lazio, relegato al ruolo di vice Provedel con una sola presenza stagionale (in Coppa Italia contro il Milan).
Sono molte le opzioni sul tavolo, bisognerà capire quale affonderà con maggior convinzione accontentando le richieste della Lazio. Oltre al triangolo con Genoa e Juventus, infatti, restano altre tre destinazioni per poter rilanciare le ambizioni del greco.
Stando a quanto riportato nell'edizione odierna del Messaggero, resta vivo l'interesse del Torino e del Verona. Due club in cui Mandas farebbe un passo indietro, con l'ambizione di poter fare poi due passi in avanti giocando con continuità. Inoltre, c'è anche la possibilità di un ritorno in patria, con il Panathinaikos pronto a offrire circa 10 milioni per il cartellino del classe 2001.