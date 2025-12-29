Lazio, Hysaj e Gigot potrebbero tornare tra i convocati: ecco perché

I due difensori potrebbero essere chiamati da Sarri nelle sfide di gennaio
29.12.2025 10:15 di  Chiara Scatena  Twitter:    vedi letture
© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Inizia la settimana che porterà alla prima sfida del 2026 e Sarri può finalmente sorridere. Il tecnico avrà infatti a disposizione l’intera rosa, eccezion fatta per l’infortunato Rovella e per i due giocatori impegnati in Coppa d’Africa, Dele-Bashiru e Dia.

Non solo: tra i convocati potrebbero rientrare anche Hysaj e Gigot, attualmente fuori lista. I due difensori, spiega il Corriere dello Sport, potrebbero rientrare nella lista dei convocati perché grazie all’apertura del mercato saranno possibili cambi continui nei nominativi. 

Questa è un'opzione che potrebbe interessare soprattutto il terzino albanese, escluso dalle opzioni per il campionato a fine novembre, mentre Gigot si ritrova fuori anche dal progetto e cercherà una sistemazione a gennaio.

