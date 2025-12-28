Bari, la denuncia di lady Castrovilli: il terribile messaggio social
Un messaggio terribile che Rachele Risaliti, moglie di Gaetano Castrovilli ex giocatore tra le altre della Lazio e oggi al Bari, ha deciso di postare sui social.
“Che il cancro vi divori tutti, che i vostri figli e tutto ciò che avete muoiano”, questo il terribile messaggio arrivato a seguito del pareggio del Bari contro l’Avellino.
“Sempre più spesso si leggono commenti e messaggi di questo spessore. Troppi ultimamente. Uno schifo! Una vergogna! Il calcio dovrebbe essere un momento ludico e di divertimento, nonostante tutto. Sono veramente amareggiata, triste e schifata da tutto questo”, queste le parole della moglie di Castrovilli che ha denunciato il fatto alla Polizia Postale.
