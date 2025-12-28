Lazio, Noslin alla Mertens: Sarri soddisfatto dell'olandese

RASSEGNA STAMPA - Buona la prima da titolare per Tijjani Noslin sotto la guida di Sarri. Nonostante il pareggio e tutte le polemiche che hanno circondato la sfida, l'esordio da titolare per l'attaccante olandese è stato positivo.

Sarri ha scelto di premiare Noslin e lui ha risposto presente. Sempre propositivo, nel vivo del gioco e pericoloso. TJ è in forma e si vede, corre su ogni pallone e lo gestisce con qualità. La Lazio era in emergenza e nonostante questo il Comandante ha scelto di relegare in panchina Castellanos per far spazio all'unico calciatore che è stato in grado di far guadagnare tre punti alla Lazio a dicembre.

Un premio, ma è da qui che si deve ripartire. Come riportato dal Corriere dello Sport, le cose stanno cambiando da inizio stagione, adesso Noslin vuole convincere Sarri. L'obiettivo è diventare un centravanti "alla Mertens", almeno per caratteristiche. Dopo tutto, però, anche Mertens centravanti era nato un po' per caso.