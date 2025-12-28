Udinese - Lazio, Isaksen trema sottoporta: le sue pagelle
Gustav Isaksen porta sulle sue spalle la responsabilità di aver sciupato il pallone del 2-0, che avrebbe consegnato alla Lazio i tre punti a Udine. Subentrato a Cancellieri all'81', il danese si ritrova a tu per tu con Padelli in pieno recupero grazie a un'indecisione di Kristensen, ma non riesce a chiudere la sfida, facendosi ipnotizzare dal portiere che devia in angolo.
Si tratta di una mancanza di freddezza che la Lazio pagherà appena pochi minuti più tardi, quando Davis pareggerà i conti all'ultimo respiro. Aldilà delle proteste, sacrosante, scaturite dopo la rete dei padroni di casa, l'errore di Isaksen pesa troppo. Non è la prima volta che Gustav trema sottoporta e questo gol sbagliato avrebbe potuto portare alla Lazio due punti in più in classifica. Questi i voti dei quotidiani alla sua prestaizone.
CORRIERE DELLO SPORT - Isaksen 5.
LA GAZZETTA DELLO SPORT - Isaksen 5.
IL MESSAGGERO - Isaksen 4.
CORRIERE DELLA SERA - Isaksen 5.