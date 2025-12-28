Udinese - Lazio, Colombo l'ha fatta grossa: i quotidiani lo bocciano

TUTTOmercatoWEB.com

Una serata da dimenticare per l'arbitro Colombo. L'ennesimo torto arbitrale subito ha persino risvegliato la Lazio, la quale ha sì indetto il silenzio stampa, ma anche pubblicato un comunicato nel quale si scaglia contro le ultime decisioni arbitrali che, ormai troppo frequentemente, stanno danneggiando il percorso biancoceleste.

Dal comunicato a favore, a quello contro. Ora la Lazio torna compatta, pronta a ripartire in vista del Napoli, si giocherà immediatamente dopo pochi giorni nel 2026. Quell'immediatezza che, al contrario, l'arbitro Colombo non ha voluto considerare per il tocco di braccio di Davis e che ha permesso all'Udinese di pareggiare allo scadere.

I quotidiani, e il resto dei media, si scagliano contro tutta la classe arbitrale. C'è chi prova a giustificare la scelta sottolineando il fatto che il concetto di immediatezza sia interpretabile e che, quindi, i secondi trascorsi tra il tocco di braccio e il gol siano sufficienti per non considerarla. Ma i voti sono espliciti e il torto subito dalla Lazio è sotto gli occhi di tutti. Ecco di seguito le pagelle dei quotidiani per l'arbitro Colombo:

CORRIERE DELLO SPORT - 4,5

GAZZETTA DELLO SPORT - 5,5

IL MESSAGGERO - 4

IL TEMPO - 3