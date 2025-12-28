Udinese - Lazio, Gila è irriconoscibile: le sue pagelle
Troppe disattenzioni che sarebbero potute costare caro alla Lazio. Nel match contro l'Udinese, Mario Gila ha mostrato una versione sbadata e decisamente in ombra di sé, molto lontana da quella a cui tutti i tifosi biancocelesti sono abituati.
Con la palla tra i piedi va in grande difficoltà, regalando agli avversari due nitide occasioni da gol non capitalizzate e nate proprio da due palloni persi. Nell'area di rigore biancoceleste, inoltre, rischia parecchio quando, su un cross di Solet, sembra toccare col braccio la sfera, forse dopo averla colpita con un'altra parte del corpo. Troppe distrazioni non da lui che avrebbero potuto compromettere la sfida. Questi i voti dei quotidiani alla sua prestazione.
CORRIERE DELLO SPORT - Gila 5.
LA GAZZETTA DELLO SPORT - Gila 5.
IL MESSAGGERO - Gila 5.
CORRIERE DELLA SERA - Gila 5.