Udinese - Lazio, Gila è irriconoscibile: le sue pagelle

28.12.2025 10:30 di  Christian Gugliotta   vedi letture
Udinese - Lazio, Gila è irriconoscibile: le sue pagelle

Troppe disattenzioni che sarebbero potute costare caro alla Lazio. Nel match contro l'Udinese, Mario Gila ha mostrato una versione sbadata e decisamente in ombra di sé, molto lontana da quella a cui tutti i tifosi biancocelesti sono abituati.

Con la palla tra i piedi va in grande difficoltà, regalando agli avversari due nitide occasioni da gol non capitalizzate e nate proprio da due palloni persi. Nell'area di rigore biancoceleste, inoltre, rischia parecchio quando, su un cross di Solet, sembra toccare col braccio la sfera, forse dopo averla colpita con un'altra parte del corpo. Troppe distrazioni non da lui che avrebbero potuto compromettere la sfida. Questi i voti dei quotidiani alla sua prestazione.

CORRIERE DELLO SPORT - Gila 5.

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Gila 5.

IL MESSAGGERO - Gila 5.

CORRIERE DELLA SERA - Gila 5.

Christian Gugliotta
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.