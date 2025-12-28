Calciomercato Lazio | Da Samardzic a Insigne: il punto sulle strategie

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Archiviata l'ultima partita dell'anno, non senza polemiche, la Lazio è pronta per affacciarsi sul mercato e rinforzare la rosa biancoceleste. Sarri vuole essere accontentato e spera di ricevere qualcosa di più concreto rispetto ai "segnali di fumo" paventati nel post-partita contro la Cremonese. Il Messaggero ha fatto un punto sulle situazioni in ballo, sia in entrata che in uscita.

CENTRAVANTI - Le scelte contro l'Udinese possono essere viste come indizi di mercato: sicuramente la scelta di schierare Noslin dal primo minuto è stata una scelta tecnica e un premio per l'olandese, ma è logico pensare che non sia solo una coincidenza la panchina di Castellanos in concomitanza con le voci insistenti su una sua partenza verso il Brasile. Fabiani però nega qualsiasi trattativa che coinvolge il Flamengo: "Non abbiamo ricevuto alcuna offerta, nemmeno dal club brasiliano". Strategia o verità? Solo il mercato potrà dre una risposta. Sarri vorrebbe altro, in cima alla lista dei desideri c'è Raspadori, ma l'Atletico Madrid chiede una cifra intorno ai 20 milioni di euro tra prestito e obbligo di riscatto, con la Roma che sta spingendo per portarlo a Trigoria.

MEZZALA - Il centrocampo è il reparto che ha bisogno maggiormente di rinforzi. Sarri sogna Loftus-Cheek, il quale si spalmerebbe l'ingaggio pur di riabbracciare il tecnico che gli ha fatto fare la sua stagione migliore in carriera al Chelsea, ma è molto difficile che l'affare vada in porto. Un altro nome gradito a Sarri è quello di Giovanni Fabbian, ma il Bologna spara alto per il classe 2003. Con Ilic che ormai viene considerato come un regista, Bergamo può essere la città giusta da cui attingere: Sarri gradirebbe l'acquisto di Samardzic, mai centrale nel progetto Atalanta, mentre Fabiani lavora anche su Brescianini e Maldini. Sul figlio d'arte, però, ci sono divergenze.

PUPILLO - In quella posizione, infatti, Lotito ha da mesi l'accordo con Insigne, pupillo di Sarri che si trova a Roma e che sta aspettando solo l'ok per poter firmare il contratto. Fabiani preferirebe un profilo più futuribile come Maldini, e su Insigne ha glissato così pur facendo capire che non è cosa fatta al 100%: "Lorenzo è un professionista, ma vanno fatte valutazioni a 360°".

DIFESA - Il pià vicino a lasciare la Capitale è sicuramente Nuno Tavares, in trattativa con l'Al Ittihad di Sergio Conceicao. Il terzino portoghese sta trattando con il club saudita, il quale dovrà poi trovare un accordo con la Lazio, la quale non farà sconti considerando la percentuale sulla futura rivendita che spetterà all'Arsenal. Al suo posto, i principali indiziati sono due giocatori con il contratto in scadenza a giugno come Netz del Borussia Mönchengladbach e Martin del Genoa. In porta, Sarri ha dato l'ok per fare lo scambio Mandas - Leali con il Grifone, ma la Juventus si è inserita.