Melli si sfoga: "La Lazio è continuamente defraudata! Su Davis..."
Dopo il pareggio di Udinese - Lazio, Franco Melli ha parlato ai microfoni di Radio Radio dell'episodio del gol di Davis viziato dal suo fallo di mano, non ravvisato dall'arbitro Colombo. Di seguito le sue parole.
"Persino il signor Marelli che quando giudica la Lazio dice che c’è la neve mentre spende il sole ha detto cosa prevede il regolamento. Chi segna non può toccare il pallone con il braccio, abbiamo visto che all’ultimo secondo il tiro di Zaniolo ha toccato il braccio di Davis. Veramente vergognoso, poi Davis complice l’annichilita difesa della Lazio ha segnato".
"Il gol è stato convalidato, questo 1 a 1 poteva diventare uno 0-2 ma Isaksen ha sbagliato un gol con la parata di stinco di Padelli. La Lazio è continuamente defraudata, turlupinata in tutti i modi possibili. Io non so cosa si possa fare per invertire questa tendenza. Il primo tocco di mano poi ci dicono che non è mano, ma il secondo è impressionante”.