Serie A | Il Milan cala il tris al Verona: rossoneri di nuovo primi

28.12.2025 14:32 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
Serie A | Il Milan cala il tris al Verona: rossoneri di nuovo primi
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it

Il Milan si riprende la testa della classifica, almeno al momento, grazie al successo di San Siro contro il Verona.

Un primo tempo di sofferenza con per i rossoneri con un Verona tosto e messo bene in campo. A cambiare la gara, poco prima della fine del primo tempo, è pronto la rete di Pulisic che sblocca il match e apre alla strada al successo rossonero.

Successo che poi diventa anche piuttosto largo nella ripresa quando la doppietta di Nkunku fissa il punteggio finale sul 3-0.

Milan che quindi sale a 35 punti mentre il Verona chiude il suo 2025 al terzultimo posto a quota 12.

© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

Jessica Reatini
autore
Jessica Reatini
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide