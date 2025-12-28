Serie A | Il Milan cala il tris al Verona: rossoneri di nuovo primi
Il Milan si riprende la testa della classifica, almeno al momento, grazie al successo di San Siro contro il Verona.
Un primo tempo di sofferenza con per i rossoneri con un Verona tosto e messo bene in campo. A cambiare la gara, poco prima della fine del primo tempo, è pronto la rete di Pulisic che sblocca il match e apre alla strada al successo rossonero.
Successo che poi diventa anche piuttosto largo nella ripresa quando la doppietta di Nkunku fissa il punteggio finale sul 3-0.
Milan che quindi sale a 35 punti mentre il Verona chiude il suo 2025 al terzultimo posto a quota 12.
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.