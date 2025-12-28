Udinese - Lazio, Rocchi promuove Colombo. Ma il precedente con Ibrahimovic...
Un’altra ingiustizia quella subita dalla Lazio nel match contro l’Udinese. Il gol di Davis, che ha consentito ai friulani di evitare la sconfitta in extremis, è viziato da un tocco di braccio che però il VAR e lo stesso arbitro, Colombo, non hanno ritenuto rilevante. Una decisione che ha scatenato, inevitabilmente, le polemiche e che continua a far discutere.
Per i vertici arbitrali, riporta La Gazzetta dello Sport, la rete è regolare. “Oltre alla casualità del colpo di braccio dell’attaccante trascorre un lasso di tempo che fa decadere appunto il concetto di immediatezza inserito nel regolamento” si legge sul quotidiano.
C’è un altro precedente, quello in Milan - Fiorentina. Situazione analoga che però ebbe un epilogo diverso. Il gol di Ibrahimovic venne annullato per un tocco di mano prima di un gol poi costruito in un arco temporale ampio e dopo aver scartato alcuni avversari.