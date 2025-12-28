Roma, Raspadori è a un passo: nuova offerta all'Atletico Madrid
RASSEGNA STAMPA - Giacomo Raspadori è a un passo dal ritorno in Italia. L'attaccante dell'Atletico Madrid, finito anche nel mirino della Lazio, è sempre più vicino alla firma con la Roma che, nelle ultime ore, ha compiuto un'accelerata importante per provare ad assicurarsi l'ex Napoli nei prossimi giorni.
Come riportato dal Corriere della Sera, il ds giallorosso Massara avrebbe modificato l'iniziale offerta da 500mila euro per il prestito oneroso e 15 milioni per il diritto di riscatto, respinta dai Colchoneros, alzando la proposta a 2 milioni più 17.
Gasperini vorrebbe iniziare a lavorare con Raspadori già in questi giorni e spinge per averlo a disposizione già per la sfida di Bergamo contro l'Atalanta, in programma sabato 3 gennaio. Si tratterebbe di un importante colpo in attacco per la Roma, che a gennaio proverà a chiudere anche per l'arrivo di Zirkzee.