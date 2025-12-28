Calciomercato Lazio | Mandas, Leali e Perin: il Genoa ha un piano B
CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Fase di attesa per il gioco a incastri tra tre portieri della Serie A. Negli ultimi giorni si è parlato con insistenza di porte girevoli e Lazio, Genoa e Juventus pronte a trattare per far trasferire Mandas a Torino, Perin a Genova e Leali a Roma.
In un primo momento, sembrava che Mandas fosse destinato al Genoa, ma adesso il Grifone punta con forza sul ritorno di Perin in Liguria. Qualora non dovesse concretizzarsi la trattativa con la Juventus, il Genoa si starebbe cautelando con un piano B.
Stando a quanto riportato nell'edizione odierna di Tuttosport, il Genoa avrebbe messo gli occhi su Dominik Livakovic, portiere croato classe '95 del Fenerbahce che non sta però trovando spazio durante il prestito al Girona.