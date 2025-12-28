Lazio, Gigot via a gennaio: la società vuole risparmiare sull'ingaggio
RASSEGNA STAMPA - Non è stato un anno fortunato per Samuel Gigot. Il centrale classe '93, arrivato la scorsa estate dal Marsiglia per sostituire il partente Casale, era partito bene e ha disputato una stagione tutto sommato positiva con Baroni in panchina, guadagnandosi anche l'affetto e il rispetto dei tifosi biancocelesti.
Da quando è tornato Sarri, la fortuna ha scelto di abbandonarlo. Non è un difensore con le caratteristiche predilette dal tecnico toscano, ma non ha avuto neanche modo di giocarsi le sue chances a causa dell'infortunio accusato dopo appena una settimana di ritiro, la sua preparazione si è interrotta subito a causa di fastidi alla schiena e di un infortunio alla caviglia che il mese successivo l'ha costretto all'operazione chirurgica in Francia.
Lui come Hysaj sono fuori dal progetto e dalla lista. La Lazio, come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, vuole cercare una soluzione per cedere il francese durante la sessione invernale di calciomercato. Mentre il terzino albanese si trova ormai in scadenza di contratto a giugno 2026, cedere il centrale francese consentirebbe di risparmiare sul suo ingaggio pesante.