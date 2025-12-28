Formula 1 | Altro shock dopo Vanzini: un'altra diagnosi di tumore nel Circus
28.12.2025 11:04 di Giovanni Parterioli
Altra notizia shock che sconvolge il mondo della Formula 1 dopo quella annunciata da Carlo Vanzini, telecronista Sky, sul finire del Mondiale 2025. Un'altra diagnosi di cancro che mette sotto shock il paddock tutto e che arriva in un periodo dell'anno in cui solitamente ci si concentra su post "felici", vacanze e quant'altro nella pausa che porta verso i test privati di Barcellona di fine gennaio. Clicca qui di seguito fra le frecce per l'articolo completo su >>> FORMULA 1, ALTRA DIAGNOSI DI CANCRO <<<