Udinese - Lazio, le pagelle dei quotidiani: Gila disattento, Vecino convince
La Lazio non va oltre l'1-1 contro l'Udinese e chiude in maniera amara il proprio 2025. Dopo 80 minuti di equilibrio, i biancocelesti si erano portati avanti grazie a una conclusione di Vecino deviata da Solet, inziando ad assaporare tre punti che sarebbero stati cruciali. A recupero inoltrato, però, Davis trova un pari quasi insperato, con una rete propiziata da un precedente tocco col braccio che ha mandato su tutte le fuorie la squadra di Sarri. Di seguito le pagelle dei principali quotidiani sportivi e non alla prestazione dei giocatori biancocelesti.
CORRIERE DELLO SPORT - Provedel 6.5; Marusic 5.5, Gila 5 (88` Provstgaard sv), Romagnoli 6.5, Pellegrini 6 (88` Lazzari sv); Vecino 7, Cataldi 6.5, Belahyane 6; Cancellieri 6.5 (81` Isaksen 5), Noslin 6.5 (74` Castellanos 6), Zaccagni 5.5. All.: Sarri 7.
LA GAZZETTA DELLO SPORT - Provedel 6.5; Marusic 6, Gila 5 (88` Provstgaard sv), Romagnoli 6.5, Pellegrini 6 (88` Lazzari sv); Vecino 7, Cataldi 6.5, Belahyane 5.5; Cancellieri 6.5 (81` Isaksen 5), Noslin 6.5 (74` Castellanos 6), Zaccagni 5.5. All.: Sarri 6.
IL MESSAGGERO - Provedel 6.5; Marusic 6, Gila 5 (88` Provstgaard sv), Romagnoli 6.5, Pellegrini 6 (88` Lazzari sv); Vecino 7, Cataldi 6, Belahyane 6; Cancellieri 6.5 (81` Isaksen 4), Noslin 6.5 (74` Castellanos 6), Zaccagni 5.5. All.: Sarri 7.
CORRIERE DELLA SERA - Provedel 6.5; Marusic 5.5, Gila 5 (88` Provstgaard sv), Romagnoli 5.5, Pellegrini 6 (88` Lazzari sv); Vecino 6, Cataldi 5.5, Belahyane 5.5; Cancellieri 5.5 (81` Isaksen 5), Noslin 6.5 (74` Castellanos 5), Zaccagni 6. All.: Sarri 6.