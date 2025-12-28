Udinese - Lazio, Lotito furioso contro gli arbitri: la mossa da Cortina
RASSEGNA STAMPA - La Lazio è furiosa: dai tifosi ai giocatori, fino ad arrivare alla società. L'episodio del fallo di mano di Davis contro l'Udinese ha scatenato tutto il club biancoceleste, stanco dell'ennesimo episodio arbitrale a sfavore. La rabbia è arrivata fino a Cortina, a casa del presidente Lotito: è stato lui a decretare il silenzio stampa della squadra, il secondo dopo quello contro il Milan.
Secondo quanto riportato da Il Messaggero, sarebbe stato lo stesso patron a dettare al telefono il comunicato di accusa pubblicato dalla società dopo il triplice fischio. Di seguito la nota.
"Nel rispetto del lavoro e dell’impegno della classe arbitrale, continuiamo a registrare con crescente amarezza una serie di errori sempre a nostro sfavore, ripetuti e difficili da comprendere. La S.S. Lazio chiede rispetto, uniformità di giudizio e maggiore attenzione: episodi che stanno incidendo in modo evidente sul lavoro della squadra e sull’equità della competizione, generando rilevanti danni economici al Club e ledendo profondamente la passione, l’impegno e i sacrifici di una tifoseria che sostiene questi colori, in ogni stadio e in ogni contesto".