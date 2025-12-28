Lazio, l'assist da Onorato per il Flaminio: "Nel 2026 mi auguro..."
28.12.2025 10:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
RASSEGNA STAMPA - Lunga intervista ai taccuini de Il Corriere della Sera per l'assessore al Turismo, allo Sport e ai Grani eventi Alessandro Onorato, facendo il punto sull'anno che si sta per chiudere nella Capitale.
Sul finale dell'intervista, dopo aver parlato di tutti gli eventi della città di Roma, si è soffermato anche sui progetti per lo stadio di proprietà di Roma e Lazio.
Di seguito le sue parole in merito: "Cosa mi auguro per Roma nel 2026? Che i club romani abbiano completato l'iter per il loro stadio di proprietà".
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.