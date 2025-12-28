Lazio, la 'pareggite' è diventata un problema: i numeri preoccupano
28.12.2025 11:30 di Simone Locusta
RASSEGNA STAMPA - La Lazio conclude il 2025 con un pareggio, il terzo nelle ultime quattro sfide di campionato. Il punto non è guadagnato, sono due invece i punti persi. Il gol subito allo scadere sa di occasione persa, non solo per il torto arbitrale subito.
D'altronde, questo è stato l'anno in cui la Lazio ha contratto la 'pareggite': come riporta il Corriere dello Sport, la Lazio ha pareggiato 15 partite in Serie A nel 2025, un numero che non raggiungeva dal 1991, quando si arrivò persino a 17 pareggi.
I numeri sono più impressionanti se estesi al resto d'Europa. Infatti, la Lazio è la squadra che ha pareggiato più partite nell’anno solare 2025 nei top 5 campionati europei: 15 su 37. Quanti punti lasciati per strada.
