Coppa d'Africa, Nigeria e Senegal in testa: solo panchina per Dia e Dele

Nella giornata di ieri, oltre alla Lazio, i due protagonisti biancocelesti in Coppa d'Africa hanno affrontato la seconda giornata del proprio girone. La Nigeria di Dele-Bashiru ha affrontato e battuto per 3-2 la Tunisia, mentre il Senegal di Dia ha pareggiato 1-1 con il Congo.

Sia l'attaccante sia il centrocampista della Lazio sono rimasti in panchina per tutta la durata della sfida: la Nigeria è stata ispirata dal solito Lookman, autore del gol del 3-0 provvisorio che ha reso troppo ampio il gap, anche se la Tunisia ha rischiato di pareggiarla; per il Senegal, che non va oltre un pari, la decide il solito fuoriclasse Mané.

Entrambe le nazionali si trovano in testa ai rispettivi gironi, 6 punti per la Nigeria e 4 per il Senegal. La prossima e ultima sfida del girone prima delle fasi finali è prevista per martedì 30 dicembre: Dia e Dele-Bashiru se la vedranno rispettivamente contro Benin e Uganda.