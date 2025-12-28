Lazio, Cataldi a rischio sanzione dopo l'Udinese: cos'è successo
RASSEGNA STAMPA - Un altro torto arbitrale. La Lazio si ferma sul pari a Udine, complice il gol nel finale di Davis. Prima del tiro in porta, però, c'è un netto fallo di mano del centravanti bianconero, che l'arbitro Colombo ha giudicato regolare anche dopo un check con il VAR.
I giocatori biancocelesti in campo erano increduli per la decisione e si sono scagliati subito contro il direttore di gara. Proprio per questo, ora, il rischio è che ci possa essere qualche sanzione: Sarri, dopo il triplice fischio, è andato a calmare tutta la squadra per evitare nuove squalifiche. Solo il referto del Giudice Sportivo, alla fine della giornata di Serie A, chiarirà quanto successo.
Bisognerà prestare attenzione soprattutto a Cataldi: come scrive Il Messaggero, nel finale il centrocampista della Lazio ha applaudito Colombo e ora rischia una sanzione. La speranza è che oltre al danno, non ci sia pure la beffa.