28.12.2025 08:00 di  Christian Gugliotta   vedi letture
Lazio, il Corriere dello Sport titola: "Un'altra ingiustizia"

Un pari amaro e l'ennesima decisione arbitrale destinata a far discutere. Dopo essere andata in vantaggio grazie all'autogol di Solet propiziato da Vecino, la Lazio ha subito in pieno recupero il gol dell'1-1 dell'Udinese firmato da Davis, seguito da non poche proteste. Solo pochi secondi prima di concludere a rete, infatti, l'attaccante dell'Udinese tocca il pallone con il braccio, ma dopo un silent check, il VAR decide di convalidare il gol.

I biancocelesti non ci stanno. Nel post partita è forte la presa di posizione della società che, sentendosi defraudata della vittoria a causa dell'ennesimo episodio arbitrale a suo sfavore delle ultime settimane, emette un duro comunicato e decide di restare in silenzio stampa.

"Un'altra ingiustizia" titola il Corriere dello Sport, sottolineando l'irregolarità del gol di Davis e le successive accuse del club a Var e arbitro. L'episodio di Udine è solo l'ultimo di una lunga serie iniziata a San Siro contro il Milan e la sensazione è che ora si sia raggiunto il limite.

