Lazio, il falconiere e Flaminia: "Quando chiami il cielo risponde" - VD

28.12.2025 14:10 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Appuntamento al 2026 per Flaminia, la nuova aquila della Lazio che, contro la Cremonese, ha volato per la prima volta allo stadio Olimpico.
Flaminia volerà nuovamente in occasione della prima gara del nuovo anno che la Lazio giocherà contro il Napoli il prossimo 4 gennaio.
Intanto il falconiere Giacomo Garruto ha pubblicato un video sui social mentre è un sua compagnia accompagnato da queste parole: ”Riccardo (Celletti, ndr) quando fa ‘Un volo lungo 125 anni’ il volo di Flaminia, mi gasa un botto”.
