NEWS | È morta Brigitte Bardot: icona del cinema. Aveva 91 anni
28.12.2025 14:23 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Lutto nel mondo del cinema per la scomparsa di Brigitte Bardot, una delle figura più influenti del Novecento. Nata nel 1938 a Parigi iniziò a sfilare come modella conquistando a soli 15 anni la copertina della rivista femminile Elle. L’esordio cinematografico arriva nel 1952 con “Le trou normand” ma il vero successo arrivò nel 1956 con... <<< BRIGITTE BARDOT >>>
