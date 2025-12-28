Serie A, Lazio Women: date e orari delle prime tre giornate del 2026
La Figc Femminile, con un comunicato, ha reso noti date e orari delle prime tre giornate di Serie A del 2026. La Lazio tornerà in campo il 18 gennaio alle 15 per affrontare la Ternana, il 24 gennaio alle 15 ospiterà la Fiorentina e il 1° febbraio alle 12:30 il Como. Di seguito il calendario completo:
10ª giornata
Sabato 17 gennaio
Ore 12.30: Parma-Milan (DAZN)
Ore 15: Fiorentina-Genoa (DAZN)
Ore 18: Napoli Women-Como Women (DAZN)
Domenica 18 gennaio
Ore 12.30: Roma-Sassuolo (DAZN)
Ore 15: Ternana Women-Lazio (DAZN)
Ore 15.30: Inter-Juventus (DAZN, RaiSport e RaiPlay)
11ª giornata
Sabato 24 gennaio
Ore 15: Lazio-Fiorentina (DAZN)
Domenica 25 gennaio
Ore 12.30: Milan-Ternana Women (DAZN)
Ore 12.30: Genoa-Roma (DAZN)
Ore 15: Como Women-Inter (DAZN, RaiSport e RaiPlay)
Ore 15: Sassuolo-Napoli Women (DAZN)
Lunedì 26 gennaio
Ore 18: Juventus-Parma (DAZN)
12ª giornata
Domenica 1° febbraio
Ore 12.30: Lazio-Como Women (DAZN)
Ore 12.30: Milan-Genoa (DAZN, RaiSport, RaiPlay)
Ore 15: Ternana-Inter (DAZN)
Ore 15: Parma-Roma (DAZN)
Ore 18: Juventus-Sassuolo (DAZN)
Lunedì 2 febbraio
Ore 18: Fiorentina-Napoli Women (DAZN)