Udinese - Lazio, non solo Davis, manca un rigore! L'episodio recriminato - VIDEO
Non un Udinese - Lazio scontato quello andato in scena ieri sera dopo il pareggio per 1-1 e molteplici nervosismi. Per la squadra di Sarri ieri si è trattato dell'ennesimo errore arbitrale "sempre a nostro sfavore".
Il gol di Davis, che ha consentito ai friulani di uscire dal campo con almeno un punto guadagnato in extremis, è stato viziato da un suo tocco di braccio che però, sia il VAR che lo stesso arbitro Colombo non hanno ritenuto rilevante.
La decisione ha mandato su tutte le furie il club che ha prima diffuso un comunicato stampa e poi dichiarato di procedere con il silenzio stampa. Ma non è finita qui! Dalla trasmissione 'Il sabato al 90' è emerso un calcio di rigore a favore della Lazio, che, sia Colombo che il VAR si sono persi. Come si vede dalla clip riportata qui sotto, a 17 minuti dalla fine del primo tempo il numero 17 dell'Udinese commette un fallo di mano (con il braccio non vicino al corpo e largo) anche qui non punito.
E poi ci eravamo pure persi sta gemma… insomma nuova regola non scritta contro la Lazio si può giocare con le mani! pic.twitter.com/KwB9SGogEA— the Flyingscot (@Rafdep69) December 28, 2025