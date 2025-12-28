Calciomercato Lazio | Lucca è il nome nuovo per l'attacco: i dettagli
CALCIOMERCATO LAZIO - Si prospetta un mercato con molti cambiamenti dalle parti di Formello. Soprattutto in attacco: Valentin Castellanos è sempre più lontano da Roma, la panchina di Udine è un indizio e le voci su un trasferimento in Brasile si fanno sempre più insistenti.
La Lazio si guarda intorno e cerca il possibile sostituto. L'ultima idea viene dall'Italia: stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, in caso di partenza del centravanti argentino la Lazio starebbe pensando a Lorenzo Lucca, attaccante del Napoli che sta trovando sempre meno spazio.
Con un Hojlund così in forma e con l'imminente rientro di Lukaku, è difficile immaginare che Conte punterà sull'ex Udinese. Proprio per questo, può diventare una soluzione per i biancocelesti. L'operazione - specifica il giornalista - rimane comunque difficile, perché il Napoli dovrebbe riscattarlo con sei mesi d'anticipo dall'Udinese per poi girarlo alla Lazio. Scenario complicato, visto che il Napoli sarà obbligato a un mercato a saldo zero.