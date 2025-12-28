Serie A | Il Napoli risponde al Milan: Højlund stende la Cremonese
28.12.2025 17:47 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Il Milan vince, il Napoli risponde e grazie al successo per 2-0 in casa della Cremonese si riporta a -1 dai rossoneri in attesa della discesa in campo dell’Inter.
Alla squadra di Conte, che sarà la prossima avversaria della Lazio, basta la doppietta di Højlund per conquistare il successo e mandare ko la squadra di Nicola che rimane a 21 punti.
