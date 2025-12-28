Calciomercato Lazio | Cercasi mezzala: torna di moda Casadei
CALCIOMERCATO LAZIO - Manca sempre meno all'apertura del calciomercato invernale e la Lazio si sta muovendo sotto traccia per regalare a Sarri i rinforzi che necessita. Il diktat su cui si fondano tutti gli altri ragionamenti è il dover rafforzare la rosa: se il tecnico non ritiene funzionali i nomi proposti, tanto vale allora non apportare modifiche alla rosa con cui è iniziato il campionato.
Il centrocampo è il reparto su cui bisognerà intervenire con maggior convinzione. Sarri necessita di una nuova mezzala e la Lazio sta pensando di tornare su un obiettivo dello scorso gennaio. Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, tra i vari nomi attenzionati dalla società biancoceleste ci sarebbe infatti anche quello di Cesare Casadei, oggi al Torino.
Viste le difficoltà per arrivare a profili come Fabbian e Loftus-Cheek, il classe 2003 può essere un'opportunità. L'anno scorso, Casadei è stato protagonista di una vera e propria telenovela di mercato. Alla fine, Casadei scelse di lasciare il Chelsea per accasarsi il Torino. La Lazio invece virò su Belahyane. Chissà se questa può essere la sessione giusta per vederlo con la casacca biancoceleste, ma è ancora presto per dirlo.