Lazio, la società celebra i tifosi: "Grazie per il vostro supporto" - VD
28.12.2025 14:45 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
La Lazio ha chiuso con il pari di Udine il suo 2025, non senza un filo di amarezza per quanto accaduto nel finale della gara del Bluenergy Stadium in occasione della rete convalidata a Davis dopo un evidente fallo di mano.
Quello che però non è mancato è il supporto dei tifosi biancocelesti che, anche nella serata di ieri, hanno riempito il settore ospiti dello stadio facendo registrare numeri da record con 2.300 presenti che sugli spalti hanno dato spettacolo.
Anche la società ha voluto celebrarli con un video social accompagnato dalla didascalia: "Grazie per il vostro supporto in tutte le trasferte del 2025".
Thank you for your travelling support in 2025 🩵#AvantiLazio pic.twitter.com/PKZ34jv5ym— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) December 28, 2025
