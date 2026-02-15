Lazio - Atalanta, Maldini appena sufficiente: le sue pagelle dei quotidiani
15.02.2026 11:30 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
RASSEGNA STAMPA - La Lazio non riesce a imporsi sull’Atalanta, nonostante una prestazione complessivamente positiva. Occhi puntati suoi nuovi e in particolare, su Maldini. L’ex giocatore della Dea ha avuto qualche difficoltà, un po’ di errori che hanno condizionato la sua prestazione non particolarmente brillante. Ha raggiunto appena la sufficienza.
CORRIERE DELLO SPORT - Maldini 5,5
GAZZETTA DELLO SPORT - Maldini 6
CORRIERE DELLA SERA - Maldini 5
MESSAGGERO - Maldini 6
