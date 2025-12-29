Lazio, si prepara la prima sfida del 2026: Sarri finalmente sorride
RASSEGNA STAMPA - Doppia seduta per preparare la prima partita del 2026. Sulla strada della Lazio c’è subito il big match contro il Napoli, motivo per cui - racconta il Corriere dello Sport - Sarri concederà alla squadra una pausa soltanto il 1° gennaio.
Oggi si riparte a Formello con una seduta di scarico dopo la domenica libera: la ripresa è fissata alle 15, ma il tecnico non guiderà l’allenamento perché dovrà sottoporsi a un intervento programmato: il suo rientro al centro sportivo è previsto per mercoledì pomeriggio, sempre alle 15. Già domani il gruppo svolgerà due allenamenti, alle 10.30 e alle 15, con pranzo a Formello.
La sfida contro il Napoli vedrà il rientro di Guendouzi e Basic. Le loro assenze avevano complicato l’ultima trasferta, riportando Sarri in piena emergenza a centrocampo, con soli tre uomini a disposizione. Scontati i turni di stop — due per il croato — in mediana si rivedrà il terzetto ormai titolare da Genoa-Lazio in poi: Cataldi in regia, Guendouzi e Basic come mezzali. Vecino, nonostante il gol segnato a Udine, salvo sorprese partirà dalla panchina per essere impiegato a gara in corso.
Il tecnico si prenderà tempo fino a sabato per sciogliere i dubbi offensivi, che restano i principali. A destra Isaksen prova a insidiare Cancellieri, mentre Noslin spera nella conferma da centravanti. Zaccagni è sicuro del posto. In difesa, invece, non si tocca la linea con Marusic e Pellegrini sulle fasce e la coppia Gila-Romagnoli al centro.