Napoli, Manna: "Blocco del mercato? Un paradosso". E su Lucca...

© foto di www.imagephotoagency.it

Prima della gara contro la Cremonese, il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna è intervenuto ai microfoni di Dazn. Nello specifico si è espresso sul mercato del club azzurro, che a gennaio sarà a saldo zero, e sul futuro di Lucca, finito nel mirino della Lazio per l'attacco.

Di seguito le sue parole: "Il 2025 è stato un anno importante, abbiamo vinto scudetto e Supercoppa. Non c'è tempo di festeggiare, focus sul presente. Blocco del mercato? Per me è un grandissimo paradosso, siamo una delle società più sane come liquidità. Si è cercato di uniformare la regola con la Uefa, ma ti permette di fare dei correttivi. Faremo di necessità virtù".

"Lang e Lucca? I calciatori devono guadagnarsi ogni giorno di vestire la maglia del Napoli. Lorenzo l'abbiamo voluto, ma bisogna dare di più. Hojlund sta facendo bene e lui deve farsi trovare pronto. Intanto pensiamo alla partita, poi a gennaio vedremo".