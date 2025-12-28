Lazio, Artistico segna ancora: lo Spezia vince nel finale - VD
28.12.2025 23:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Ancora Artistico. Il suo terzo gol in un mese regala la vittoria nel finale allo Spezia contro il Pescara nella diciottesima giornata di Serie B. All'attaccante, in prestito dalla Lazio, sono bastati poco più di venti minuti per segnare la rete del 2-1.
I bianconeri così sono tornati al successo in campionato dopo due sconfitte di fila, uscendo dalla zona retrocessione. Ora si trovano al quindicesimo posto a 17 punti, a pari merito con Bari e Sampdoria.
Per Artistico si tratta della terza rete nelle ultime cinque partite: ogni volta che segna, il classe 2002 è decisivo per un risultato positivo. Così è stato contro Sampdoria, Entella e, per l'appunto, Pescara.
