Lazio, Gigot ricorda Gasset: "Un uomo meraviglioso, ci mancherà"

La scomparsa di Jean Louis Gasset all'età di 72 anni ha sconvolto tutto il calcio francese. In passato è stato anche allenatore del Marsiglia, dove ha lavorato con diversi giocatori come Samuel Gigot, difensore della Lazio.

Lo stesso difensore ha lasciato un messaggio al suo ex tecnico ai microfoni de L'Equipe. Di seguito il suo ricordo.

"Ho avuto l'onore di lavorare con un grande uomo del calcio francese come Gasset. Era favoloso, sempre molto vicino a ognuno di noi. Aveva un grande senso dell'umorismo, era sempre scherzoso e sorridente, e ha portato molta umanità alla squadra in un periodo difficile per noi. Tatticamente anche era anche molto forte. Sapeva sempre cosa voleva fare ed era molto intelligente. Ci mancherà. I nostri pensieri sono con la sua famiglia; che riposi in pace".