Bologna, Di Vaio su Fabbian alla Lazio: "Se ne parla da quest'estate..."
28.12.2025 21:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Ricominciano le voci di mercato. Con lo sblocco totale della Lazio, si torna a parlare dei vecchi obiettivi. A partire dal centrocampista Giovanni Fabbian del Bologna, nel mirino dei biancocelesti già da un anno.
Di lui e di una possibile trattativa ha parlato il direttore sportivo rossoblù Marco Di Vaio prima della sfida contro il Sassuolo. Di seguito le sue parole: "Fabbian alla Lazio? Se ne parla da quest'estate, anche quando la Lazio aveva il mercato bloccato".
"Non abbiamo necessità in entrata e neanche in uscita. La rosa è competitiva e il mister dà spazio a tutti. Poi, se qualcuno viene a chiederci di cambiare aria, ne parliamo".
