Roma, Gasperini attacca ancora Ferguson: parole durissime. E Dybala...

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella conferenza stampa pre partita di Roma - Genoa, il tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini ha parlato di diversi singoli e di questioni legate al mercato. In particolare si è espresso sul dualismo Ferguson - Dybala in attacco. Di seguito le sue parole.

"Dybala? Parliamo di un giocatore di altissimo livello, e la discussione era su di lui. La scelta di Dybala e non di Ferguson nasce dal fatto che Dybala è un giocatore di qualità superiore quando sta bene e lo confermo. Chiaramente il primo obiettivo è portarlo a stare bene e trovare l’assetto migliore.

Non è un confronto diretto con Ferguson: diventa difficile trovare un altro giocatore di questa qualità. Poi, se ci sono altri problemi, purtroppo non sembrano esserci soluzioni immediate. Non era quindi un discorso contro Ferguson".

"Se Ferguson vuole fare un passo in avanti, considerando che ha 21 anni ed è giovanissimo, non deve metterla tanto sul piano tecnico, dove il confronto è improponibile, ma su quello della volontà, della fame, della voglia di arrivare, di capire dove si trova e magari di prendersi il posto con queste armi, che sono più congeniali rispetto a quelle di Dybala. Capisco che a volte sia difficile distinguere le cose, ma è così".