Lazio | Il gol di Davis era da annullare? Rocchi coinvolge anche l'IFAB

Il gol dell'attaccante dell'Udinese è al limite della regolarità, tanto che il designatore degli arbitri si è confrontato anche con gli organismi internazionali

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Sport

RASSEGNA STAMPA - Il gol di Davis, per i vertici arbitrali, è regolare. Secondo quanto scrive il Messaggero sono considerate corrette sia la decisione dell’arbitro Colombo di convalidare la rete, sia quella del Var Gariglio, che da Lissone ha rivisto entrambi gli episodi: il tocco di Palma a inizio azione e quello successivo di Davis, autore poi del gol del pareggio dell’Udinese. Resta solo l’amarezza per l’ennesimo episodio al limite capitato in casa Lazio.

Talmente al limite che il designatore Gianluca Rocchi si è confrontato anche con gli organismi internazionali, arrivando a coinvolgere l’International Football Association Board (IFAB) per chiarire meglio una norma che oggi lascia troppa discrezionalità agli arbitri. Il nodo è quello dell’“immediatezza”, definita in modo piuttosto vago dal regolamento: "È fallo di mano se un calciatore segna immediatamente dopo che il pallone ha toccato le sue mani o braccia, anche in modo accidentale".

Ma cosa significa davvero “immediatamente dopo”? In linea generale, uno o al massimo due tocchi prima del tiro. Situazione diversa rispetto a quanto accaduto al Bluenergy Stadium: dopo il contatto tra il pallone e il braccio di Davis — attaccato al corpo e con il giocatore di spalle — l’attaccante controlla la palla, effettua otto tocchi, salta in dribbling Marusic e Cataldi e poi conclude in porta. Come spiega il quotidiano, non è quindi una questione di secondi (ne passano nove), ma delle azioni compiute dal calciatore. Inoltre, se Davis avesse servito un compagno che poi avesse segnato, non ci sarebbero stati dubbi sulla regolarità del gol.

Proprio questo aspetto, sottolineano i vertici arbitrali, non è chiarito nel regolamento, che lascia ampia libertà interpretativa al direttore di gara. Una possibile soluzione sarebbe introdurre anche un limite temporale più preciso. In questa stagione, la norma sull’immediatezza è stata applicata in Pisa-Fiorentina, quando il gol di Meister — segnato subito dopo un tocco di braccio e un tiro immediato dalla distanza — è stato correttamente annullato.