Calciomercato Lazio | Asse con Beppe Riso: non si è parlato solo di Lucca

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Valentin Castellanos è in uscita, la Lazio si sta guardando intorno. Il sogno di Maurizio Sarri è Giacomo Raspadori, ex attaccante del Napoli che sta trovando poco spazio all'Atletico Madrid. Sulle sue tracce si sarebbe già mossa con anticipo la Roma di Gasperini.

Non è però l'unico nome in orbita Lazio. Secondo quanto riportato nell'edizione odierna de Il Messaggero, durante l'incontro con l'agente Beppe Riso di due settimane fa si è parlato velocemente di Lorenzo Lucca, centravanti classe 2000 del Napoli che non sta convincendo Conte. Nonostante sia stato offerto in prestito, il profilo non convince completamente Sarri.

Con l'agente, però, l'asse di mercato è più ampio. Gli obiettivi principali su cui starebbe lavorando Fabiani sono infatti Brescianini e Maldini, entrambi gestiti da Riso e che stanno trovando poco spazio all'Atalanta. Sarri, dal canto suo, preferirebbe Loftus-Cheek e Insigne.