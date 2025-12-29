Calciomercato Lazio | Fabbian si allontana: il futuro è a Bologna
CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Giovanni Fabbian è pronto a riscrivere il suo futuro con la maglia del Bologna. Una rete che può fare la differenza quella siglata nell'ultimo match contro il Sassuolo, soprattutto considerando che non finiva sul tabellino dei marcatori dalla sfida contro la Lazio dello scorso marzo.
Il classe 2003 è uno degli obiettivi per il centrocampo della Lazio. Sarri gradirebbe molto l'innesto di Fabbian, ma è anche uno dei più irraggiungibili. Il Bologna spara alto, ma soprattutto adesso può scegliere di metterlo maggiormente al centro del progetto rossoblù.
Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, ora Fabbian punta a scalare gerarchie e ad ottenere maggior minutaggio da mister Italiano. Il centrocampista ha parlato così nel post partita di Bologna - Sassuolo: "Finalmente è arrivato il gol e sono felice, ma la cosa più importante resta aiutare la squadra. Il risultato viene prima di tutto. Potevamo chiuderla prima, ma non c’è rammarico: abbiamo dato tutto. Ora pensiamo a migliorare ciò che manca e alla prossima partita contro l’Inter".
Inizia una nuova fase per Fabbian, che conclude il 2025 proprio come lo aveva iniziato, segnando al Dall'Ara. Le ombre di mercato si allontanano e il suo futuro sembra aver intrapreso un percorso ben definito.