Serie A, Lazio - Napoli: dove vedere il match in tv e streaming
29.12.2025 12:45 di Christian Gugliotta
Ancora scottata dal finale di gara di Udine, la Lazio deve già voltare pagina per concentrarsi sulla prima sfida del nuovo anno. La squadra di Sarri, infatti, aprirà il proprio 2026 con un big match, visto che all'Olimpico si presenterà il Napoli di Antonio Conte, pronto a continuare la propria corsa al primo posto.
La sfida, valida per la diciottesima giornata di Serie A, è in programma domenica 4 gennaio 2026, con fischio d'inizio fissato per le ore 12:30.
Il match verrà trasmesso in diretta in esclusiva su Dazn e potrà essere seguito sia in streaming live sia on demand - sempre su Dazn - tramite app o sito ufficiale, avvalendosi di una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console.
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.