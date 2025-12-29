Lazio, Orsi: "Fischiate situazioni poco credibili. Il gol di Davis..."
Raggiunto dai microfoni del Messaggero Veneto l’ex portiere della Lazio Orsi ha commentato il match di Udine concluso, tra le polemiche, per 1-1 con l’autorete di Solet e il gol di Davis.
“È un periodo che alla Lazio vengono fischiate delle situazioni poco credibili come il gol di Davis sul quale non può esserci l’interpretazione della regola dell’immediatezza perché il tocco di braccio all’inglese innesca di fatto un’altra azione, nuova e diversa dalla precedente”.
“La Lazio sta facendo quello che può tra un mercato che non c’è stato e le molte assenze. Sarri ne ha cambiato il gioco facendo di necessità virtù”.
