Calciomercato Lazio | Castellanos, il Flamengo cambia obiettivo? Le ultime

Dopo le dichiarazioni del direttore sportivo Fabiani, il Flamengo potrebbe aver mollato Castellanos: nei sogni dei Mengao, ora, ci sarebbe un ex Juve

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - "Flamengo? Mi piace il ballo" ha risposto il direttore sportivo Angelo Fabiani ai microfoni di DAZN, provando a liquidare le domande sull'interesse del Flamengo nei confronti del Taty Castellanos. Dichiarazioni che non saranno andate giù in Brasile, dove i Mengao vengono considerati una delle squadre più importanti della storia e non di certo un piccolo club passabile di scherno. La squadra rossonera sta vivendo un periodo particolarmente fruttuoso, per via della vittoria del campionato brasiliano, di una Supercoppa Brasiliana e di una Copa Libertadores solo nel 2025.

L'OFFERTA PER CASTELLANOS - Ma alla formazione allenata dall'ex Atletico Madrid, Filipe Luis, mancherebbe una pedina, un attaccante in grado di dare qualità alla manovra offensiva, aggiungendo anche qualche gol. Motivo per cui, nonostante la smentita arrivata da Fabiani, già in estate c'erano stati dei primi contatti tra le parti per impostare una trattativa. Il blocco del mercato, però, aveva impedito che si potesse andare avanti, rimandando a gennaio ogni genere di discorso. Una promessa che il Flamengo ha mantenuto e a distanza di mesi si è rifatto avanti per presentare una nuova offerta (si parla di 22,5 milioni di euro). A raffreddare nuovamente l'iniziativa negli ultimi giorni, però, sarebbe stata la richiesta della Lazio che non sarebbe disposta a cedere il Taty per una cifra inferiore ai 30/35 milioni di euro.

KAIO JORGE - Motivo per cui, secondo quanto riporta dal Brasile il portale extra.globo.com, Filipe Luis e la dirigenza dei Mengao avrebbe iniziato a guardarsi intorno. L'obiettivo sarebbe quello di crearsi delle strade alternative e una sarebbe stata individuata in Kaio Jorge. L'ex attaccante della Juve, oggi è in forza al Cruzeiro. Per caratteristiche ricorda molto Castellanos, ma con una dote realizzativa decisamente superiore, come confermato i 26 gol e i 9 assist dell'ultima stagione. Stando a quanto riportano i media brasiliani, il Flamengo starebbe pensando di mettere sul piatto una cifra simile a quella offerta alla Lazio per il Taty Castellanos e che dovrebbe aggirarsi sui 22 milioni di euro, ma che potrebbe lievitare ancora se dovesse arrivare una risposta negativa dal Cruzeiro.