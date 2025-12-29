Calciomercato Lazio | Samardzic, c'è anche la Fiorentina: i dettagli
29.12.2025 14:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Uno degli obiettivi principali della Lazio per il prossimo mercato Lazar Samardzic. L'ex centrocampista dell'Udinese non sta trovando molto spazio all'Atalanta con Palladino, come successo anche prima con Juric.
Per questo la società biancoceleste sta studiando il possibile affare insieme a Brescianini e Maldini, sempre dei nerazzurri. Sul serbo, però, ci sarebbe anche la Fiorentina, come riportato da Gianluca Di Marzio di SkySport.
Fin qui l'ex Udinese ha messo a referto 3 gol e un assist in 19 partite. Già in estate era stato vicino a lasciare Bergamo per passare al Marsiglia, trattativa poi saltata sul finale. Ora la concorrenza si allunga.
.@acffiorentina, interesse per Lazar Samardžić dell'Atalanta @SkySport— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) December 29, 2025
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.