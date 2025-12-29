Lazio, Lotito contro gli arbitri: "È un complotto!". E ora l'Europa...
RASSEGNA STAMPA - Furia da Cortina. Il presidente Lotito era arrabbiatissimo per l'ennesimo torto arbitrale contro la Lazio che si è verificato a Udine, dov'è stato convalidato il gol del pareggio allo scadere di Davis avvenuto dopo un netto fallo di mano.
La società ha prima risposto con una nota e un video pubblicati sui social, e poi ha inviato una pec alla Lega per i continui episodi a sfavore. Come riportato da Il Messaggero, il patron biancoceleste ha continuato a urlare da Cortina: "È un complotto!".
Lotito è sicuro che alla Lazio vogliano sbarrare la strada per l'Europa, soprattutto nel momento in cui diverse big faticano a fare punti. Per questo è stata spedita una lettera ai vertici del campionato per far sì che non accadano più situazioni di questo tipo.