Cardone: "Lega stizzita dalla pec della Lazio. C'è tensione per scegliere..."

Giulio Cardone è intervenuto in collegamento ai microfoni di Radiosei, ai quali ha commentato le polemiche scaturite dall'arbitraggio di Udinese - Lazio. Il giornalista di Repubblica ha evidenziato i numerosi torti arbitrali subiti dai biancocelesti in questa stagione, rivelando poi la reazione della Lega alla lettera di protesta del club. Queste le sue dichiarazioni:

“C’era rigore con la mano di Kabasele. C’era dappertutto questa immagine, che a volte era meno chiara dove si vede il movimento non congruo; era quindi un chiarissimo rigore a fine primo tempo a favore della Lazio. Ho perso il conto dei punti che ci mancano. In tutte le zone grigie, sia del regolamento che degli episodi dubbi, viene sempre fischiato a sfavore della Lazio. È stato giusto mandare la Pec con frasi pesantissime. Il primo comunicato è stato dettato da Lotito. Vi assicuro che c’è tensione nel mondo dei designatori arbitrali per scegliere l’arbitro di Lazio-Napoli. Se l’attaccante dell’Udinese ferma la palla con il braccio per poi segnare, come ti viene in mente di non annullare il gol?

"Domani durante Open Var sarà fatta un’ampia ricostruzione del gol dell’Udinese, lo ha confermato Simonelli. La Lega è stizzita dalla Pec della Lazio. Non si trovano d’accordo sul fatto che sia stata minata la credibilità del campionato”.