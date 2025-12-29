Coppa d'Africa, Dele-Bashiru cerca spazio. E Dia con il Senegal...
RASSEGNA STAMPA - Viaggiano spedite verso la qualificazione alla fase successiva sia la Nigeria di Fisayo Dele-Bashiru sia il Senegal di Boulaye Dia. I due calciatori della Lazio, però, sperano di avere più minutaggio da qui in avanti.
Secondo il Corriere dello Sport, il centrocampista ex Hatayspor avrebbe più chances di scendere in campo nella sfida di domani contro l'Uganda, visto che ha già disputato 31 minuti nel match contro la Tanzania. Inoltre, la Nigeria con le due vittorie raggiunte è già praticamente qualificata da prima in classifica.
Il Senegal di Dia dovrà invece giocarsi ancora la qualificazione, sono in ballo la prima e la seconda posizione. L'attaccante ancora non ha esordito nella competizione e in una sfida con un peso di questo tipo è difficile pensare che possa essere chiamato in causa, visto che non è stato fatto fino ad ora.